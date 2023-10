Eesti terviseeksperdid: personaalmeditsiin ja digilahendused aitavad luua tervemat ühiskonda

Samuti ollakse üksmeelel, et personaalmeditsiin on abiks nii haiguste ennetuses kui ka ravis, kuid et igasugust innovatsiooni elluviimist on vaja edendada mitmetasandiliselt.

Tervisekassa ennetusportfelli juht Liis Kruus tõi SYNLAB teaduskonverentsil välja riiklikud ja ka Tervisekassa eesmärgid, mille võib laias laastus jagada kolme gruppi: esmalt, et tervest lapsest kasvaks terve täiskasvanu; teiseks, et paraneks täiskasvanute ja vanemaealiste terviseteadlikkus ja -käitumine; ning viimaks, et paraneks haiguste ennetustegevused ja nende võimaluste kasutamine üle riigi.

Erinevate sektorite koostöö on nende eesmärkide täitmisel primaarse tähtsusega. «Avaliku sektori puhul peame rääkima võimekusest protsesside muutuseid ellu kutsuda ning toetada era- ja avaliku sektori koostööd. Oluline on nii inimeste enda panus tervisesse ja heaollu – niinimetatud primaarne ennetustegevus kui ka sekundaarne ennetus näiteks sõeluuringute abil. Siin on heaks näiteks mitmetasandiline koostöö era- ja avaliku sektori vahel teenuse innovaatiliste lahenduste abil kättesaadavamaks tegemisel. Vähemtähtis pole ka krooniliste haiguste ennetamise alane koostöö, mis aitab suures pildis hoida meie inimesi tervemana ning hoida kokku ka ravikuludelt,» nentis Kruus.

Tervisekassa esindaja sõnul on surve uudsete lahenduste kasutuselevõtuks suur ning aina enam on fookuses personaliseeritud teenused.