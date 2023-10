Guillain-Barré sündroom on haruldane autoimmuunhaigus, mille puhul immuunsüsteem ründab närvirakke. Sümptomid algavad käte ja jalgade nõrkusest ning võivad areneda halvatuseks. Kuigi see võib olla eluohtlik, paraneb enamik inimesi ja tühistused on vähesed.