AVASTUS ⟩ Kõrget vererõhku aitab alandada üllatav vahend

Kõrge vererõhuga hiirtel tehtud katsetes viis ravi kahe probiootikumi Bifidobacterium lactis ja Lactobacillus rhamnosusega vererõhu normaalsele tasemele. Teadlased jälgisid ka seda, kuidas need probiootikumid muutsid loomade soolemikroobide kooslust 16 nädala jooksul, tuvastades spetsiifilised mikroobid ja ainevahetusprotsessid, mis võivad aidata selgitada kaitsvat toimet.

Varasemad uuringud on seostanud vererõhu tõusu kogu maailmas suurenenud suhkrutarbimisega. Tõenäoliselt tõstab see vererõhku paljude mehhanismide – näiteks insuliiniresistentsuse või soolapeetuse – kaudu, kuid viimastel aastatel on teadlased uurinud ka suhkru mõju soolestiku mikrobioomile.