Millistes kehapiirkondades tunneme me armastust ja muid emotsioone?

Armastus on igal eluetapil inimkonna arenguks ja eraldatuse vähendamiseks hädavajalik. Loomulikult on erinevate käitumisviisidega seotud erinevat tüüpi armastus, näiteks enesearmastus, loomade armastus, vanemlik armastus, romantiline ja seksuaalne armastus ning sõbraarmastus. Tekib küsimus, kuidas me neid erinevaid armastuse liike oma kehas kogeme ja kas nendel tunnetel on ka vahet, kui tugevalt me neid tunneme?