HEA ELU TEEJUHT ⟩ Kui on hirm

Ka Maara ütles, et kardab. Mina ütlesin, et ärgu kartku, keegi lihtsalt tegi väga rumalat nalja. Rääkisin, et kõik meie koolid on väga hästi kaitstud ja politsei leiab varsti küberpätid üles. Püüdsin visata ka kehvapoolset nalja, et kui see Andrei kirjutab selliste kirjavigadega ähvarduskirja, siis pole tal ajusid pommi valmistada.