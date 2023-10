Hiljuti tehtud Michigani ülikooli uuring valgustab ülitöödeldud toitude sõltuvust tekitavat olemust. Teadlased on analüüsinud 281 uuringu andmeid 36 riigis ning on leidnud, et 14 protsenti täiskasvanutest ja 12 protsenti lastest näitavad ülitöödeldud toiduainete puhul sõltuvuse märke.