See tegevus parandab südametervist ja seksuaalelu

Südamehaiguste ja erektsioonihäire omavaheline seotus tähendab omakorda ka seda, et seksuaalse funktsiooni häireid märgates peaksid mehed mõtlema ka oma südame tervise peale. Eriti kehtib see nooremate, 30-40ndates eluaastates meeste puhul, kuna nooremas eas avalduv veresoonte funktsiooni langusest põhjustatud erektsioonihäire viitab ka suurenenud südame-veresoonkonna haiguse riskile. Uuringud on näidanud, et välja kujunenud südame pärgarterite ateroskleroosiga meestest esinevad vähemalt 50 protsendil ka erektsiooniprobleemid. Märkimisväärne on, et seksuaalse funktsiooni häire tekib enamikel, ligi 70 protsendil juhtudest enne, kui mehed hakkavad tundma pärgarterite ummistusele viitavaid sümptomeid, nagu koormustaluvuse järsku langust, pigistustunnet või valu rinnus.