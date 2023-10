Kuidas tunda ära kroonilist nohu?

Kui esineb samaaegselt mitteallergiline ja allergiline riniit, siis nimetatakse seda seisundit «segariniidiks». Mitteallergiline riniit ei ole üks konkreetne haigus, millel on üks alusmehhanism, vaid see on mitme erineva seisundi kogum, mis põhjustab sarnaseid nina sümptomeid. Mitteallergilise riniidi levinuima vormi, vasomotoorse riniidi, korral võivad kaebused olla püsivad, aga samas võib aasta jooksul esineda lühiaegseid ägenemisi. Vasomotoorne riniit on seisund, mille korral esineb ninalimaskesta närvide ja veresoonte regulatsiooni häire. Nina reageerib liiga aktiivselt välistingimustele ning ärritajatele, tootes rohkem lima. Võib esineda ka ninasiseseid anatoomilisi muutusi, mis soodustavad vesise nohu teket.