Teadlased avastasid, kuidas panna purunenud närvid tagasi kasvama

Aksonid ei taastu mitmel põhjusel. Mõned neist on seotud keskkonnaga, milles akson kasvab, kuid teine põhjus on see, et närvisüsteem kaotab kasvamise võime. Connecticuti ülikooli meditsiinikooli teadlaste meeskond teatas, et võtmevalkude kadumine pärast küpsemist takistab organismi taaskasvamist.