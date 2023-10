SYNLABi laboriarst: kõrge kolesteroolitase ei ole vaid eakate meeste probleem

«Südame-veresoonkonnahaiguste peamised riskitegurid on normväärtusest väljas üldkolesterooli ja LDL- ehk halva kolestrooli tase ning kõrgenenud vererõhk, mida soodustab paljuski stress ja ebapiisav puhkus, ebatervislik toitumine ning vähene liikumine ja sellega sageli kaasnev liigne kehakaal,» rääkis SYNLABi laboriarst dr Jüri Laasik. Kolesterool on eluks hädavajalik, see aitab toota mitmeid hormoone, D-vitamiini ja toidu seedimises osalevaid sapphappeid, kuid probleem tekib, kui inimese veres on kolesterooli liiga palju.