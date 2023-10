Abimees külmetushaiguste hooajal: kuidas valida ja kasutada inhalaatorit

Soovitav on inhalaatoris kasutada apteegis müügil olevat füsioloogilist lahust, mis on eelnevalt juba steriilselt valmistatud. Kraani-, keedu- ja omatehtud soolvee tarvitamisel on väga raske garanteerida, et kõik pisikud ja mikroosakesed said kas hävitatud või välja filtreeritud. «Lubatud on ka mõningate ravimite kasutamine, mis inhalaatori abiga jõuavad sügavamale hingamisteedesse, käsimüügi köhasiirupil on näiteks selline lahuse variant,» ütleb Baar.