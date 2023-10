Gripp hiilib ligi: lisandus üks A-gripiviiruse juht

42. nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 1999 inimest, neist 37 protsenti olid kuni 14-aastased lapsed. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 149,9. Haigestumus on kerges tõusutrendis.

Grippi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks. Gripiviiruse levik ei ole veel alanud, registreeritakse üksikud juhud. Kokku on sel hooajal kinnitatud laboratoorselt kaks A-gripijuhtu ja üks B-gripijuht.

Nädala jooksul registreeriti 814 Covid-19 juhtu. Haigestumus on kasvanud kolmandiku võrra, suurim kasv on olnud väikelaste ja eakate hulgas. Hospitaliseerimist vajas 86 patsienti, neist pea pooled vajasid haiglaravi sümptomaatilise Covid-19 tõttu. Üle 90 protsendi hospitaliseeritutest on üle 60-aastased.