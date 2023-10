AVASTUS ⟩ Kilpnäärmevähi tekkeriski suurendavad levinud ained

«Igavesed kemikaalid» on suur sünteetiliste kemikaalide rühm, mis võivad sattuda mulda, vette ja õhku. Tugeva süsiniku-fluori sideme tõttu ei lagune need kemikaalid keskkonnas kergesti. «Igavesi kemikaale» on kasutatud tarbekaupades alates 1940ndatest kogu maailmas, sealhulgas mittenakkuvates köögitarvikutes, veekindlates rõivastes, plekikindlates kangastes ja muudes toodetes, mis tõrjuvad rasva, vett ja õli, vahendab Medical Xpress.

«Koos kilpnäärmevähi märkimisväärse kasvuga maailmas viimastel aastakümnetel tahtsime sukelduda potentsiaalsetesse keskkonnateguritesse, mis võiksid olla selle tõusu põhjus. See viis meid järelduseni, et PFAS ehk «igavesed kemikaalid» võivad vähemalt osaliselt seletada kilpnäärmevähi esinemise suurenemist ja see on valdkond, mida peaksime jätkuvalt edasi uurima,» ütles uuringu kaasautor dr Maaike van Gerwen, Icahni Mount Sinai meditsiinikooli õppejõud.