UURING ⟩ Levinud pahe avab ukse skisofreeniale

«Marihuaana meelelahutuslik ja meditsiiniline kasutamine laieneb USAs ja välismaal kiiresti ja teismelised on eriti haavatavad THC pikaajaliste negatiivsete mõjude suhtes,» ütleb Atsushi Kamiya, psühhiaatria ja käitumisteaduste professor Johns Hopkinsi ülikooli meditsiinikoolist. «Me teame, et THC on psühhoaktiivne ja selle kontsentratsioon marihuaanataimedes on viimase 20 aasta jooksul kasvanud neli korda, mis kujutab endast erilist ohtu noorukitele, kellel on geneetiline eelsoodumus psühhootilistele häiretele, sealhulgas skisofreeniale.»