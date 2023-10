Naine hakkas kuulma kummalisi hääli – sellel oli kõhe põhjus

Patsient, 64-aastane naine, külastas Taiwani kõrva-, nina- ja kurgukliinikut pärast seda, kui ta oli neli päeva kuulnud kummalisi helisid vasakus kõrvas. Need helid – mida kirjeldati kui «lakkamatut pekslemist, klõpsimist ja kahistamist» – muutsid magamise võimatuks. Naine meenutas ka, et ärkas esimesel päeval pärast sümptomite tekkimist «tunde peale, et olend liigub vasaku kõrva sees».