Teadlased annavad vähile kolmekordselt võimsa hoobi

Hiiremudelite abil uuris töörühm vähi kaugelearenenud vorme, mille puhul on inimestel keskmine viie aasta elulemus alla 30 protsendi – see statistika ei ole viimase 30 aasta jooksul oluliselt muutunud. Paljudel patsientidel naaseb haigus, kuna alles on jäänud alla millimeetrised vähikolded. Nendel raskesti tuvastatavatel «mikrometastaasidel» tekib sageli standardravi suhtes resistentsus.