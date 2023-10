HEA ELU TEEJUHT ⟩ Edu ja kodu

Eesti kool on edule orienteeritud ja edu mõiste on meil väga selgelt defineeritud – nii koolis kui ka n-ö päriselus. Edukas inimene on see, kes on saavutanud midagi sellist, mida ühiskonnas kõrgelt hinnatakse. Professor ja pankur on edukad, rokkstaar, tippsportlane ja teletäht on edukad, samuti miljonär, direktor ja kindral. Nemad on elus läbi löönud, tõusnud karjääriredelil teistest kiiremini ja kõrgemale, sooritanud eluülesanded «viis plussile».