Vister ütles, et depressioonist rääkides tuleb eristada lapsi ja noorukeid. Laste depressioon on enamasti seotud keskkonnaga. Põhjusteks võivad olla näiteks peresuhted. Laps sõltub oma perest, mis tähendab, et kui peresuhetes on midagi valesti, siis laps reageerib sellele. Samuti võib põhjuseks olla koolikiusamine.