Halaasion on silmalau rasunäärme ummistus. Silmalau sees on tunda väike sõlm mis aeglaselt suureneb. Nahavärvus halaasioni ümber on normaalne või roosakas. Halaasion ei ole tavaliselt valulik. Diagnoosimiseks pöörduge kindlasti silmaarsti poole, kirjutab Tartu Ülikooli kliinikumi silmakliiniku vanemõde Signe Koort.