USA 22 osariigis levib salmonella

Viimane haiguspuhang on seotud Gills Onionsi müüdavate eellõigatud ja tükeldatud sibulatega. Nüüd on tagasi kutsutud toodetel kasutusaeg juba möödas ja neid ei ole kauplustes müügil. Ametnikud hoiatavad inimesi, et nad neid ei sööks ja hävitaks, kui on need ostnud.