Kasvaja mikrokeskkonnas olevad vananevad rakud on peamised kasvaja arengu ja raviresistentsuse soodustajad. SIWA318H, spetsiaalselt loodud antikeha, pakub uudset lähenemisviisi nende vananevate rakkude kõrvaldamiseks ja kasvaja mikrokeskkonna ümberkujundamiseks, vahendab Medical Xpress.

«Eelkliinilised tulemused viitavad sellele, et SIWA318H on paljulubav uus ravim pankreasevähi vastu,» ütles SIWA Therapeuticsi tegevjuht ja kaasasutaja Lewis S. Gruber. «Kasvaja mikrokeskkonna ümberkujundamisega on meie eesmärk parandada vähiravi tõhusust.»