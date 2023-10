Uuring ei leidnud ravimite hinna kujundamiseks kindlat süsteemi

Minister lisas, et tähtis on vaadelda süsteemi toimivust tervikuna, et tagatud oleks nii ravimite kui meditsiiniseadmete mõistlik hind patsiendile, aga ka esmatasanditeenuste, sealhulgas apteegiteenuse jätkuv kättesaadavus. Ravimite hinnaregulatsiooni ajakohastamist näeb ette ka aasta alguses vastu võetud ravimipoliitika 2030.

Hinnaregulatsiooni olulised osad on näiteks tootjatega sõlmitavad hinnakokkulepped ja piirhindade kehtestamine, samuti neile toodetele rakendatav vähendatud käibemaksumäär. Ravimite hinnaregulatsiooni oluline osa on ka ravimiseaduses 2005. aastal kehtestatud hulgi- ja jaemüügi juurdehindluste piirmäärade süsteem, millel on aga leitud mitmeid süsteemseid puudusi.

Konkurentsiamet avaldas 2020. aastal majandusanalüüsil põhineva raporti seoses ravimimüügi juurdehindlustega ja näitas ära põhjused, miks kehtiv regulatsioon on näilik. Nimetatud raporti kohaselt reguleeritud juurdehindlused ei hõlma tootjate tagasimakseid, hulgimüüja sisseostuhind on manipuleeritav ja järelevalve seda ei kata ning selliselt jätkamine ei oleks konkurentsi ega patsiendi huvides.

Meditsiiniseadmete juurdehindlused on piiratud vaid hüvitatavate meditsiiniseadmete osas, kus Tervisekassaga sõlmitakse hinnakokkulepped. Samas üldapteegid võivad müüa retsepti alusel meditsiiniseadmeid patsientidele kõrgema hinnaga kui Tervisekassaga müügilepingu sõlminud ettevõtted. Sellises olukorras kannatab kõige enam kindlustatu, kelle omaosalus kasvab. Teisalt tekitab see ka turuosaliste seas ebavõrdsust.

«Ravimite kättesaadavuse tagamine on ravimihulgimüüjate esmane ja kõige tähtsam ülesanne,» kommenteeris Eesti ravimihulgimüüjate liidu tegevjuht Teet Torgo, kelle sõnul seisavad ravimihulgimüüjate ees suured muutused. «Ravimihulgimüüjad määratakse peagi kriitilise infrastruktuuri ettevõteteks ja elutähtsa teenuse osutajateks. Meid mõjutavad Euroopa Liidu ravimireform ja rohepöörde väljakutsed. Tagasime koostöös partneritega ravimite kättesaadavuse möödunud kriisides, kuid ravimisektori edasine jätkusuutlikkus peab kindlasti kajastuma ka riiklikes hinnamudelites.»