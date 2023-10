ANTIBIOOTIKUMRAVI TAGAMAAD ⟩ Loe, miks ei ole see tõhusaim viis ravimaks laste infektsioone

Sydney ülikooli juhitud uuringus leiti, et paljud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitatud antibiootikumid on vähem kui 50% tõhusad laste infektsioonide, nagu kopsupõletik, sepsis (vereringe infektsioonid) ja meningiidi raviks. Tulemused näitavad, et ülemaailmsed antibiootikumide kasutamise juhised on aegunud ja vajavad ajakohastamist.