Neuroloog õpetab, kuidas insulti ära tunda

Insult on tegelikult kompleks haiguseid. Sel on kolm vormi. Esimene on isheemiline insult ehk ajuinfarkt, kus veresoon läheb ajus umbe ning ilma kiire sekkumiseta see osa ajust, mida veresoon verega varustas, hukkub. Teine variant on hemorraagiline insult ehk ajuverevalum, mis on olukord, kus veresoon läheb katki ning veri jookseb ajju. Kolmas variant on ajuveenide tromboosist või sulgusest tingitud situatsioon, mis viib harva ajukahjustuseni.