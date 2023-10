Milline on õige kaalulangetamise tempo?

Liikumisaktiivsuse suurendamisel on mõistlik seda teha järk-järgult, et vältida vigastusi ja ülekoormust. Samuti oma söömisharjumuste muutmisel võiks anda kehale aega kohaneda, eriti kui muudad olulisel määral oma toidusedelit. Järk-järgult muudatuste tegemisel väldid ebameeldivate kõrvalmõjude teket, näiteks tarbides rohkem köögivilju ning seega ka kiudaineid, võivad algul tekkida seederaskused ja puhitus.

Kui soovid kaalu langetada, siis on oluline teada, et aeglasem kaalulangetamine on organismile kasulikum ning tulemused on püsivamad.