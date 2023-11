Riis võib tappa – ja mitte ainult see toidupoolis

«Praetud riisi sündroom» viitab Bacillus cereus nimelise bakteri põhjustatud toidumürgistusele. Bakterid võivad endast ohtu kujutada, kui keedetud toit jäetakse liiga kauaks toatemperatuurile.

20-aastane üliõpilane suri pärast seda, kui sõi väidetavalt spagette, mille jättis külmkapist välja, seejärel soojendas ja sõi viis päeva hiljem.

Kuigi surm on haruldane, võib B. cereus põhjustada seedetrakti haigusi, kui toitu ei säilitata õigesti.

Mis on «praetud riisi sündroom»?

Baccilus cereus on levinud bakter, mida leidub kõikjal keskkonnas. See hakkab tekitama probleeme, kui see satub teatud keedetud-küpsetatud toitudesse, mida ei säilitata korralikult.

Sageli on süüdlased tärkliserikkad toidud, nagu riis ja pasta. Kuid see võib mõjutada ka muid toite, näiteks keedetud köögivilju ja liharoogasid.

Teatud bakterid võivad toota toksiine. Mida kauem hoida muidu külmkappi kuuluvat toitu toatemperatuuril, seda tõenäolisemalt toksiinid tekivad.

B. cereus on problemaatiline, kuna sel on varrukas nipp, mida teistel bakteritel pole. See toodab teatud tüüpi rakke, mida nimetatakse eosteks ja mis on kuumenemisele väga vastupidavad. Ehkki toidujääkide kuumutamine kõrgel temperatuuril võib tappa teist tüüpi baktereid, ei pruugi sellel olla sama mõju, kui toit on saastunud B. cereus'ega.

Millised on sümptomid?

B. cereus'ega nakatumise sümptomiteks on kõhulahtisus ja oksendamine. Tegelikult on B. cereus'e infektsiooni kahte tüüpi: üks on tavaliselt seotud kõhulahtisusega ja teine oksendamisega.

Haigus kipub taanduma mõne päevaga, kuid haavatavad inimesed, nagu lapsed või mõne haigusseisundiga inimesed, võivad tõenäoliselt vajada arstiabi.