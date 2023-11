Lastekaitse Liidu uus kampaania kutsub üles lastega rohkem rääkima

Sotsiaalkindlustusemeti 2021. aastal korraldatud uuringust tuleb välja, et iga neljas Eesti täiskasvanu hindab laste füüsilist karistamist paratamatuks. 2018. aastal leiti Praxise uuringus, et iga viies lapsevanem karistab oma last füüsiliselt. Need arvud näitavad, et lastevastane vägivald on Eestis endiselt ulatuslik probleem. Kampaania «Räägi minuga» eesmärk on seada iganenud ja lapsi kahjustavad kasvatusmeetodid ja nendega seotud müüdid küsimuse alla ning liikuda lapse õiguste ja vajadustega arvestavate hoiakute ja kasvatusmudelite poole.