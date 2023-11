Tallinna lastehaigla sai uue ravijuhi

«Mul on väga hea meel, et lastehaigla saab täiendava juhatuse liikme ja uue ravijuhi dr Liis Toome näol,» ütleb Tallinna lastehaigla juhatuse esimees Konstantin Rebrov. «Ta on võimekas inimene, kes aitab kaasa lastehaigla edasisele arengule. Dr Toomel on laialdased kogemused pediaatrias Eestis ja rahvusvaheliselt. Tema juhendamisel loodame arendada koostööd teiste haiglatega, kindlustada meditsiinipersonali ja ravikvaliteeti,» lisab ta.

«Sügisel ilmunud töökuulutuses esitatud ootused kandidaadile panid mind mõtlema,» tõdeb Toome. «Ühelt poolt tundsin, et vastan kirjeldatud ootustele, teisalt aga sundis mind sügavamalt juurdlema ravijuhi töökohustustega kaasnev vastutus. Otsustasin kandideerida. See on minu võimalus panustada nii nooremasse põlvkonda, Tallinna lastehaigla tulevikku kui ka pediaatria eriala arengusse Eestis.»

Dr Liis Toome lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1985. aastal cum laude, jätkas toonase nimega Tallinna kliinilises lastehaiglas pediaatria internatuuris, mille lõpetas 1987. aastal. Ta on end täiendanud Soomes, Rootsis, Norras kui ka USAs. 2014. aasta kaitses ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas doktorikraadi, mis sillutas teed rahvusvahelisele teaduskoostööle.

Liis Toome on osalenud erialaseltside juhatustes ja Euroopa pediaatria akadeemias. 2019. aastast on ta sotsiaalministeeriumi pediaatria erialakomisjoni liige. Tänavu pälvis ta Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi.

Liis Toome on lastehaiglas töötanud enam kui 35 aastat. 1987. aastal asus ta tööle Tallinna kliinilise lastehaigla arstina. 2011. aastast on dr Toome juhatanud Tallinna lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna tööd.

«Tallinna lastehaigla uue ravijuhina soovin jätkata eelkäijate tööd ravikvaliteedi tagamisel ning kogu meie tegevust käsitleda lapse ja pere vaatevinklist. Silmas pidades olmetingimusi soovin, et haigla palatid oleksid lapsele ja tema vanemale igati mugavad ja ajakohased. Samuti tahan kaasa aidata sellele, et arendada kõigis haigla osakondades välja perekeskne lähenemine ja koostöö lapsevanematega nii, et iga lapse ja haiguse puhul oleks vanem kaasatud. Ja muidugi soovin, et meie haiglas oleks hea töötada igaühel haigla personalist.»