Need on munaallergia sümptomid

Munakollase allergeensus väheneb, kui muna keeta 10–15 minutit. Munakollasest allergeensem on munavalge, mille allergilisus kuumtöötlemisel praktiliselt ei muutu. Munavalgele allergiline inimene peab olema ettevaatlik munakollase tarvitamisel, kuna seda on raske eraldada nii, et kollane ei puutuks kokku munavalgega. Tavaliselt möödub munaallergia 4.-7.nda eluaasta vanuses, kuid üksikutel juhtudel kestab see kogu elu. Munakollast hakatakse tavaliselt taluma varem (umbes 2.-3. eluaastal).