Mitu päeva on tuulerõugete peiteperiood?

Pikaajaline statistika näitab, et haiguse esinemissagedus Eestis on kõrgem talve-kevade perioodil, jaanuarist maini registreeritakse kuni 70 protsenti haigete üldarvust. Haigestuvad enim 0–4-aastased lapsed (60–64 protsenti), 5–9-aastaste laste osakaal moodustab ligi 30 protsenti.

Nakkusallikaks on haige inimene, kes on nakkusohtlik 1–2 päeva enne lööbe tekkimist kuni kõikide lööbekollete koorikuga kattumiseni. Villikeste lõhkemise järel tekkinud haavandid kattuvad koorikutega, mis irduvad keskmiselt 5–7 päeva pärast lööbimist.

Tuulerõugete vastu vaktsineeritud inimestel ei pruugi lööbekolded koorikutega kattuda, nemad on nakkusohtlikud kuni 24 tundi pärast viimaste lööbekollete tekkimist.

Haigustekitaja levib piisknakkuse teel, samuti on ohtlik kokkupuude villide eritisega. Nakatumine toimub haigega samas ruumis viibimisel. Viirus võib kanduda ka suurematele vahemaadele, nt naaberruumi, koridori, trepikodadesse. Vastuvõtlikkus haigustekitaja suhtes on väga kõrge – kui peres esineb üks haigusjuhtum, siis haigestuvad 90-protsendilise tõenäosusega teised vastuvõtlikud pereliikmed. Vastuvõtlikumad on kuni 10-aastased lapsed. Pärast haiguse läbipõdemist kujuneb eluaegne immuunsus.