Kolm levinud müüti hammaste niiditamise kohta

Doktor Rahuoja sõnul ei tohiks seostada hambaniiti ainult toidutükkide eemaldamisega. Hambaniidi eesmärk on saada hambad puhtaks mitte ainult toidutükikestest, vaid ka biokilest. Isegi kui hammaste vahele midagi ei jää, tekib sinna katt ja biokile, kuna hambahari hambavahedesse- ja külgedele ei pääse. Biokile võib aga viia suuhaiguste tekkimiseni, mistõttu on oluline hambaniiti kasutada igapäevaselt ka siis, kui hambavahed tunduvad puhtad.

Kahjuks ei ole see piisav, kuna hambahari ei puhasta hambavahesid piisavalt korralikult ning suuloputusvedelik ei ole piisavalt tugev, et lõhkuda biokilet. Biokile kaitseb baktereid isegi antibiootikumide eest. Kui hambad on paksult kattu täis, siis suuloputusvedeliku kasutamise mõju on minimaalne.