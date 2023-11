AVASTUS ⟩ Maasikate söömine aitab hoiduda rängast haigusest

2022. aastal avaldas Cincinnati ülikooli emeriitprofessor Robert Krikorian teadustöö, mille kohaselt võib menüüsse igapäevane mustikate lisamine vähendada teatud keskealiste elanikkonnarühmade hulgas hilisemas elus dementsuse tekkevõimalust. Ta ütles, et maasikaid käsitlenud uuring on mustikauuringute laiendus, vahendab Medical Xpress.

«Nii maasikad kui mustikad sisaldavad antioksüdante, mida nimetatakse antotsüaniinideks, mis on seotud mitmesuguste ainevahetuslike ja kognitiivsete tervisehüvedega,» ütles Krikorian. «On epidemioloogilisi andmeid, mis viitavad sellele, et inimestel, kes tarbivad regulaarselt maasikaid või mustikaid, on vananedes aeglasem kognitiivne langus.»