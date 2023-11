Paar eurot maksev test tuvastab vähki staadiumis, mil pole veel sümptomeid

Teadlased on välja töötanud kiire, odava ja väga tundliku vereanalüüsi, et tuvastada vähirakkude toodetud valku. Test võib tuvastada mitmesuguseid vähkkasvajaid enne sümptomite ilmnemist, vahendab New Atlas. Pärast kliinilisi uuringuid võiks seda hakata teadlaste hinnangul kasutama rutiinsete tervisekontrollide käigus.