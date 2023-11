Kilpnäärme alatalitlus ehk hüpotüreoos on seisund, mille puhul kilpnääre ei tooda piisavalt kilpnäärme hormoone. See põhjustab omakorda organismi funktsioonide aeglustumist, kuna kilpnäärme hormoonidel on väga oluline roll inimese ainevahetuse reguleerimises, kirjutab virtuaalkliinik.ee.