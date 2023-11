Kulda sisaldav süstitav geel parandab haavu

Hüdrogeelis olevad ristsidemed kohanduvad süstimise ajal suure nihkepingega, tagades mehaanilise stabiilsuse. Hüdrogeel sisaldab ka kulla nanoosakesi, mis annab sellele korralikud elektrilised omadused. See võimaldab tõhusalt edastada elektrofüsioloogilisi signaale vigastatud kudede vahel. Lisaks on hüdrogeel biolagunev, mis tähendab, et patsiendid ei vaja uuesti operatsiooni.