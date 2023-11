Teadlased avaldasid, mis tõstab vähiriski hüppeliselt

Dr Jodi Sherman, Yale'i meditsiinikooli anestesioloogiadotsent, ja uuringu peamine autor dr Leticia Nogueira, Ameerika vähiliidu tervishoiuteenuste uurimise teadusdirektor, märgivad, et naftakeemia tootmise infrastruktuur on omavahel tihedalt seotud ja muudab inimeste kokkupuute ohtlike ühenditega tavaliseks.

Näitena tõid nad Louisiana «Cancer Alley» ehk «vähiallee», mis on Mississippi jõe äärne riba Baton Rouge'ist New Orleansini, kus on üle 200 naftakeemiatehase – ja kus vähktõve esinemissagedus on kuni 50 korda suurem kui riigi keskmine.