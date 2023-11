UURING ⟩ Jämesoolevähki aitab takistada levinud odav ravim

Kolorektaalne- ehk jämesoolevähk on maailmas levimuselt kolmas vähivorm. Igal aastal diagnoositakse umbes 1,9 miljonit juhtu ja selle tõttu sureb 900 000 inimest. Aspiriin/atsetüülsalitsüülhape on osutunud üheks kõige lootustandvamaks kandidaadiks jämesoolevähi ennetamisel.

Muuhulgas on uuringud näidanud, et kui südame-veresoonkonna haigustega patsiendid võtsid mitu aastat väikeseid aspiriiniannuseid, vähendas see nende jämesoolevähi riski. Lisaks võib aspiriin pärssida jämesoolevähi progresseerumist. Müncheni ülikooli esperimentaalse ja molekulaarpatoloogia professori Heiko Hermekingi juhitud meeskond uuris, millised molekulaarsed mehhanismid neid mõjusid vahendavad.