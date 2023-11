Kolesterool. Ohuks pole toidus sisalduv kolesterool, vaid et tänapäeval sisaldavad toidud suure hulga transrasvu, mis kolesteroolipügalaid jõuliselt ülespoole nügib.

Kuigi statiiniravimid hoiavad veresoonte lupjumisega seotud naastude tekkimist hästi kontrolli all, ei saa need neid veresoontest pärast tekkimist lihtsalt kõrvaldada. Teadlased võisid leida viisi vereringesüsteemi puhastamiseks, kasutades paljudes toitudes sisalduvat tavalist toitainet, vahendab New Atlas.