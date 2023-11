HEA ELU TEEJUHT ⟩ Õudne hommik

Laste ema lendab kööki, vaatab mehe ponnistusi etteheitvalt, teeb mõned märkused söögi ja laste riiete kohta ning tormab oma koosolekule – peres on laste manageerimine nädalakaupa ära jagatud. Jõudnud lasteaeda, vaatavad teiste laste emad jonnimisest nina löristavat last etteheitvalt, õigemini tabab hukkamõist lapsevanemat, kes on tatise lapse teiste sekka toonud. Mees hilineb koosolekule, pomiseb konstruktiivsete lahenduste asemel midagi ebamäärast ja talle põrnitseb vastu etteheitva näoga ülemus.