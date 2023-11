Gripiviirusest eristub adenoviirus ka sellega, et lisaks hingamisteede nähtudele annab see seedetrakti sümptomeid, näiteks kõhulahtisust ja -valu.

Õhus on tunda kargust ning üha enam on ümberkaudu kuulda aevastusi, nuuskamist ja köhatusi. Miks niidavad gripp ja teised viirushaigused just külmal ajal?