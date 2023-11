TEADLASED RÄÄGIVAD ⟩ Loe, mida on edu saavutamiseks tegelikult vaja

«Inimesed usuvad sageli, et õnnelik seisund on ideaalne ja enamik inimesi peab õnne poole püüdlemist peamiseks elueesmärgiks,» ütles Texase A&M ülikooli psühholoogia- ja ajuteaduste osakonna professor ning juhtivautor Heather Lench, «Arvamus, et positiivsed emotsioonid on vaimse tervise ja heaolu jaoks ideaalsed, on olnud emotsionaalsete ja psühholoogiliste emotsioonide käsitlustes silmapaistev, kuid varasemad uuringud näitavad, et emotsioonide segu, sealhulgas negatiivsed emotsioonid, nagu viha, annavad parima tulemuse.»