Uus kopse kuulav seade aitab tuvastada ohtliku haiguse varajast kulgu

Hetkel arendab funktsionaalse prototüübi kujul seadet Californias asuv idufirma Samay. See on nime saanud tegevjuhi Maria Artunduaga vanaema Sylvia järgi, kes suri krooniline obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK-i) tüsistustesse.

Kantav ese teibitakse patsiendi rinnale, kus see jälgib pidevalt kopsude akustilist resonantsi, kui inimene liigub. See on juhtmevabalt ühendatud kasutaja nutitelefonis või tahvelarvutis oleva rakendusega, mis kasutab vastuvõetud signaali analüüsimiseks tehisintellektil põhinevaid algoritme.

Kui seade tuvastab patsiendi hingeldamise ajal õhulõksu märku andva heli, annab see rakenduse kaudu hoiatuse. Õhu kinnijäämine on seisund, mille korral õhk ei välju inimese kopsudest väljahingamise ajal. See on tugevalt seotud KOK-i ägenemistega ja mis kõige tähtsam, algab see tavaliselt mitu päeva enne teiste sümptomite ilmnemist.