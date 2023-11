TEADLASED SELGITAVAD ⟩ Mis juhtub meiega minestamise hetkel?

Peaaegu 40 protsenti inimestest kogeb vähemalt korra elus minestamist või sellelähedast olukorda. Lühikesed teadvusekaotused, olenemata sellest, kas need on põhjustatud valust, hirmust, kuumusest, liigsest hingeldamisest või muudest põhjustest, moodustavad olulise osa haigla erakorralise meditsiini osakonna külastustest. Kuid inimeste minestamise täpsed juurmehhanismid on jäänud suures osas saladuseks.