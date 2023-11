Pilt on illustreeriv.

Rohkem kui 150 miljonit naist kogu maailmas kasutab suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid. Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid ehk pillid, mis koosneb sünteetilistest hormoonidest, on neist kõige levinum tüüp. Teadlased on leidnud, et suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine võib mõjutada hirmuga seotud aju morfoloogiat ja teadmisi, mis võivad süvendada arusaamist hirmuga seotud mehhanismidest.