VAATA JA IMESTA ⟩ Ajuimplantaat taastab kõnevõime vaid mõttejõul

«On palju patsiente, kes kannatavad kurnavate motoorsete häirete all, nagu amüotroofiline lateraalskleroos (ALS) või lukustatud sündroom, mis võib nende kõnevõimet halvendada,» ütleb Duke'i ülikooli meditsiinikooli neuroloogiaprofessor ja üks projektiga seotud juhtivteadlasi Gregory Cogan, «Aga olemasolevad vahendid, mis võimaldavad neil suhelda, on üldiselt väga aeglased ja tülikad.»

Kujutage ette, et kuulate audioraamatut poole kiirusega. See on praegu parim saadaolev kõne dekodeerimise kiirus, mille kiirus on umbes 78 sõna minutis. Inimesed räägivad aga umbes 150 sõna minutis.