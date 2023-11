Margus Viigimaa selgitab, kuidas mõjutab sõda Ukrainas inimeste südametervist

Professor Margus Viigimaa rõhutab, et inimese enda valikud ning elustiil on südame tervises väga oluline: «Me ravime sellist ägedat haigust nagu infarkt väga hästi, aga ennetusega on kehvasti. Just seepärast ongi ateroskleroosi konverents ellu kutsutud, et koos heade kolleegidega Lätist, Leedust ning Ukrainast arutleda, kuidas kõige paremini südant ravida ning milline peaks olema tõhus ennetustöö.» Seetõttu korraldatakse 10. novembril Tallinnas konverents «Baltic-Ukrainian Atherosclerosis Conference 2023».