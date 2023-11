Uuringust ilmnes, milliste terviseseisundite pärast Eesti mehed muret tunnevad

Kui naiste seas on levinud teadmine, et kord aastas võiks käia naistearsti juures, siis meeste puhul on teadlikkus ja käitumisharjumused tervisekontrolli osas madalamad. SYNLAB Eesti laboriarst dr Jüri Laasik tõi esile, et tervisekontrolli puhul on oluline nii õigeaegne alustamine kui ka järjepidevus. Ometigi käivad arsti juures ennetavas tervisekontrollis või ka lihtsalt vereanalüüse andmas vaid kuni kolmandik meestest igal aastal ja kolmandik iga paari-kolme aasta järel - nii ilmnes SYNLAB Eesti poolt läbi viidud üle-eestilisest uuringust.