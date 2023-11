Üliharuldast geneetilist haigust põdev 2,5-aastane Kevin-Sander vajab ellujäämiseks kallist ravimit

Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on olukord äärmiselt traagiline: «Oleme endiselt olukorras, kus harvikhaiguse diagnoosi saanud lapse perel tuleb silmitsi seista valusa faktiga, et Euroopa Ravimiameti poolt heakskiidetud elupäästev ravim on olemas ja see toimib, aga Eesti laps jääb sellest ikka veel ilma,» ütleb ta ning lisab, et hoolimata lubadustest ei rahasta Tervisekassa seda kahjuks tänaseni. «Seetõttu peame taaskord abi paluma suure südamega annetajatelt, sest lapse ravi ei tohi katkeda.»

«Tervisekassa mõistab väikese patsiendi ja tema pere muret. Positiivne uudis on see, et alates uuest aastast on kõnealune ravim soodusravimite nimekirjas ehk tervisekassa hüvitab ravimikulud maksimaalses ulatuses. Kuna tegemist on tervishoiuteenuste loetellu lisatava ravimiga, eeldab see veel tervisekassa nõukogu ja Vabariigi Valitsuse otsust. Lisaks tuleb ravimitootjaga allkirjastada ka hinnalepe, kuid saame juba kinnitada, et ravim jõuab abivajajani,» täpsustas Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe.