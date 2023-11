MUGAVUS ENNEKÕIKE ⟩ Tampoon, millega saab testida suguhaigusi

STLI-dest on saanud Ühendkuningriigis ja teistes riikides kasvav probleem, eriti Ameerika Ühendriikides, kus on sagenenud klamüüdia, gonorröa ja süüfilise juhtumid. Ravimiresistentsete tüvede ilmnemine on muutnud STLI-de, eriti gonorröa, ravi keerulisemaks. Kuna paljud infektsioonid on asümptomaatilised, on regulaarne sõeluuring otsustava tähtsusega, et tuvastada juhtumeid ja vältida edasist nende levikut.