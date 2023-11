Kooliõde: laste rühihäirete vältimiseks saab kõige enam teha lapsevanem

Rüht on otseses seoses kehalise arenguga ning sõltub oluliselt sellest, milline on üldine kehaline aktiivsus. «Kõige paremini aitab rühihäireid ennetada kehahoiaku jälgimine, eriti istudes. Lihaste ja tugiaparaadi tugevdamiseks on oluline regulaarne kehaline aktiivsus, koos tasakaalustatud jõu-, painduvus- ja vastupidavusharjutuste ning mitmekülgse toitumisega. Kahjuks veedavad praegu lapsed palju rohkem aega istudes kui eelmised põlvkonnad,» võtab kooliõde rühihäirete tekke probleemi kokku. «Mudilased liiguvad päris palju - mängivad ja jooksevad ringi. Koolilapsed aga istuvad aina rohkem ning see jätab ka tervisele jälje.»